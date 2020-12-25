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    Главная / Торги / Услуги по ремонту двигателей транспортных средств

    Услуги по ремонту двигателей транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816588Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по ремонту двигателей транспортных средствКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по ремонту двигателей транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 17:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Техническому_заданию_МИ___287_2020.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_МИ_287_2020.docx

    Техническое_задание_МИ_287_2020.docx

    Извещение_МИ_287_2020.doc

    Документация_МИ_287_2020.docx

    Приложение_1_Проект_договора_МИ_287_2020_01_12_2020_10_59_54__003_.doc

    итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    8332 доб.561128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@gpgrkirov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по ремонту двигателей транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816588Подведение итогов не позднее Услуги по ремонту двигателей транспортных средствКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по ремонту двигателей транспортных средств

    Начальная цена

    540 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74

    Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820439/name/5fe99dfcd1b0a3.72786230

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая"

    Кол-во: 1

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