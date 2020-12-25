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Номер извещения
32009816727
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.12.2020 17:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Начальная цена
250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
45.20.21.500
45.20.2
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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