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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816727Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 17:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложения_запчасти_для_ТО_ЯО_ТЦОВД_к_ТЗ.xls

    Запрос_котировок_в_эл._форме_ТО_автотранспорта_ЯО.docx

    НМЦД_то_и_ремонт_в_ЯО.pdf

    Протокол__2020_930__Подведение_итогов_запроса_котировок_в_эл._форме_МСП_____3200.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 10:0030.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816727Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала "МЦ АУВД" ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

    Начальная цена

    250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    45.20.21.500

    Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823097/name/5fec19a0863f52.60083332

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по техническому обслуживанию - стоимость нормо-часа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Запасные части и принадлежности для проведения технического обслуживания и ремонта"

    Кол-во: 1

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