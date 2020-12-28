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    Главная / Торги / 441/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э Поставка комплектующих к газоанализаторам

    441/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э Поставка комплектующих к газоанализаторам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009817314

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    441/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э

    Наименование закупки

    441/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э Поставка комплектующих к газоанализаторам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 20:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол____Вн_074_01_954__от_08.02.2021.pdf

    Документация_о_закупке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-30-06

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    72szh@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Зарема Ханифовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 15:30 GMT +328.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009817314Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 15:3028.12.2020 15:3028.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009817314Дата и время вскрытия заявок Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978Салават

    Подведение итогов не позднее

    26.02.2021 12:0026.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817314Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 12:0026.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009817314Подведение итогов не позднее Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газоанализаторов и комплектующих, лот 4978

    Начальная цена

    442 614,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.110

    Газоанализаторы или дымоанализаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/845318/name/6022303f8063a9.56677342

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 73.00000

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