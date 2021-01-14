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    Главная / Торги / Оказание информационных услуг (Zulu)

    Оказание информационных услуг (Zulu)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг (Zulu)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816389

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    222/2020

    Наименование закупки

    Оказание информационных услуг (Zulu)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    222_Извещение_о_продлении.pdf

    222_Извещение_2.docx

    222_Документация_2.docx

    222_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    222_Проект_договора_2.doc

    222_Извещение_об_изменении.pdf

    222_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг (Zulu)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 12:00 GMT +314.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816389Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг (Zulu)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 12:0014.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816389Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг (Zulu)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 15:0018.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816389Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг (Zulu)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816389Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг (Zulu)г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг (Zulu)

    Начальная цена

    1 746 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29.000

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/829589/name/600585819b67f2.60059319

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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