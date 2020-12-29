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    Главная / Торги / Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно»

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816374Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    220/2020

    Наименование закупки

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    220_Извещение.docx

    220_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    220_Извещение_об_изменении.pdf

    220_Документация_2.docx

    220_Техническое_задание_2.docx

    220_Проект_договора_2.docx

    220_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816374Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816374Дата и время вскрытия заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816374Подведение итогов не позднее Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816374Подведение итогов не позднее Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» службы «Единое окно»

    Начальная цена

    1 924 320,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    62.01.11.000

    Услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824172/name/5fed720b76e213.01121647

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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