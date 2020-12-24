Открытый запрос предложений на право заключения Договора/Дополнительного соглашения к действующему Договору на поставку реагентов для флотации угольных шламов и флокулянтов для интенсификации процессов осветления оборотных и сточных вод во II полугодии 2021 г. в адрес ПАО «Южный Кузбасс»