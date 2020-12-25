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    Главная / Торги / Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)

    Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816254

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 16:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_РПМ_6_000_000_00.docx

    Протокол_ИТОГ_РПМ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АЭРОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Юридический адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    Почтовый адрес

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Контактный телефон

    +7 495 647-01-66

    Факс

    +7 495 917-37-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@promtehaero.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведерникова Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816254Дата и время окончания срока приема заявок Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 09:0025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816254Дата и время вскрытия заявок Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816254Подведение итогов не позднее Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)г. Москва, Сыромятнический проезд, д.6, корп.1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка радиопоглощающего материала (РПМ)

    Начальная цена

    6 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, комплектность, технические характеристики определены в Техническом задании указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Проекту договора - Раздел 4 извещения о запросе котировок).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Киров.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом Договора (Раздел 4 извещения о запросе котировок).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО
    Все закупки и тендеры АО НТЦ ПРОМТЕХАЭРО

    Адрес местонахождения

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1,

    105120, Г МОСКВА, ПРОЕЗД СЫРОМЯТНИЧЕСКИЙ, 6, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.21.42.141

    Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821589/name/5feac3f4ce19c2.23654304

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Регион:
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