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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Поставка химических материалов НЗ 2021

    Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Поставка химических материалов НЗ 2021

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 11:0013.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816282Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материаловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства Поставка химических материалов НЗ 2021

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 16:34

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    32009816282__3.pdf

    Документация_запроса_предложений_для_СМП_1206_2020_3__ред._4_от_28.12_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1110

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бандов Кирилл Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816282Подведение итогов не позднее Поставка химических материаловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов

    Начальная цена

    10 520 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Безналичный расчет. Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты получения Товара. Срок поставки товара: указать минимально возможный, но не более 14 календарных дней после размещения заказа.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836569/name/601167675dbbe4.30683952

    27.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "TURBINE OIL"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "AEROSHELL FLUID 3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "AEROSHELL GREASE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "GREASE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "FLUID - LANDING GEAR SHOCK STRUT"

    Кол-во: 250

    "Позиция 6"

    "MINERAL HYDRAULIC FLUID"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "LUBRUCANT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "HYDRAULIK FLUID"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "COMPOUND"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "GREASE"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "CORROSION INHIBIT.COMPOUND,BMS3-38A"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "CORROSION INHIBITING COMPOUND"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "SEALANT"

    Кол-во: 17

    "Позиция 16"

    "SEALANT BMS5-63CLASSB1/2TYPE II"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "ELECTRICAL INSULATING COMPOUND"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "SEALANT, LEAK TEST"

    Кол-во: 80

    "Позиция 21"

    "LUBRIPLATE MO-LITH NO.2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 22"

    "GREASE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 23"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "GREASE"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "PASTE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "CLEANER"

    Кол-во: 150

    "Позиция 28"

    "SPRAY- RELEASE AGENT, 400 ML"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "VASELINE"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "GREASE"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 31"

    "GREASE"

    Кол-во: 81

    "Позиция 32"

    "COMPOUND"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "SOLVENT - DEGREASING"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "GREASE MOLYBDENUM DISULFIDE"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "LUBRICANT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "SOLVENT - ALCOHOL ISOPROPYL"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "SOLVENT"

    Кол-во: 26

    "Позиция 39"

    "SOLVENT"

    Кол-во: 2

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