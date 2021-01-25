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    Главная / Торги / Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытий

    Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 17:0025.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816402Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    17.12.2020 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПЗЗК_итоги.7z

    ПЗЗК_итоги.7z

    зд_ред.2.docx

    Внесен._изменен._в_ЗД.docx

    Лист_согл.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 17:0012.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816402Подведение итогов не позднее Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по удалению маркировки с искусственных покрытий

    Начальная цена

    1 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соотв. с ЗД

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, аэропорт ВнуковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соотв. с ЗД

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    42.11.20

    Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.11

    Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841144/name/60195b0c018007.15977328

    02.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841478/name/601a4a08cdf269.35179787

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с проектом договора"

    Кол-во: 1.00000

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