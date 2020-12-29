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    Главная / Торги / Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816364Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    219/2020

    Наименование закупки

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    219_Извещение.docx

    219_Документация.docx

    219_Проект_договора.docx

    219_Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    219_Протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Закупки и тендеры Республика Коми

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816364Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816364Дата и время вскрытия заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816364Подведение итогов не позднее Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816364Подведение итогов не позднее Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»

    Начальная цена

    460 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    62.03.12.130

    Услуги по сопровождению компьютерных систем

    Классификатор ОКВЭД2

    62.03

    Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824167/name/5fed7187629a27.45098915

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по управлению компьютерным оборудованием"

    Кол-во: 1.00000

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