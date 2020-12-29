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Номер извещения
32009816364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 16:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
Почтовый адрес
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
Контактный телефон
+7 8212 24-59-36
Факс
+7 8212 20-13-20
Адрес электронной почты
griganavichuspg@komigaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григанавичус Павел Гедиминович
Место рассмотрения предложений
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 12:00 GMT +329.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816364Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816364Дата и время вскрытия заявок Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816364Подведение итогов не позднее Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM» г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопровождение и поддержка программного обеспечения для ЭВМ «СЭД DIRECTUM»
Начальная цена
460 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
Адрес местонахождения
167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,
167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.
62.03.12.130
62.03
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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