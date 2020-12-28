Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.

    Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048252Дата и время окончания срока приема заявок Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048252

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439 доб.39-52-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    DranichnikovaYA@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Драничникова Юлия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 07:00 GMT +328.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048252Дата и время окончания срока приема заявок Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048252Дата и время вскрытия заявок Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 07:0028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048252Подведение итогов не позднее Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 07:0028.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048252Подведение итогов не позднее Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тормоз ТКГ-160 в сборе 1шт. Тормоз ТКГ-200 -2шт. Тормоз ТКГ-300 в сборе-1шт. Тормоз ТКГ-400-1шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    3. В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. 3. В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.120

    Краны грузоподъемные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тормоз ТКГ-160 в сборе "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тормоз ТКГ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Тормоз ТКГ-300 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Тормоз ТКГ-400"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП237003
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    593105
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    139 756
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП225993
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    593073
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    495 376
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП225987
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    593054
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    95 443
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП225982
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    593043
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    569 391
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП225817
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    592442
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    314 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    ПАО МЗИК
    Аукцион № ГП225814
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    Продажа оборудования: Кран мостовой
    592436
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 08:00(GMT+03:00)
    314 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 22:00
    Дата аукциона:
    04.04.2022 г., 08:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить