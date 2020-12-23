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Номер извещения
ГП048250
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка листового нержавеющего проката для изготовления Конической реторты АВ-7 черт. 10403-1-0-0СБ для ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 912 624-47-04
Факс
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Адрес электронной почты
nazarchuk@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назарчук Марина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка листового нержавеющего проката для изготовления Конической реторты АВ-7 черт. 10403-1-0-0СБ для ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 09:00 GMT +323.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048250Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового нержавеющего проката для изготовления Конической реторты АВ-7 черт. 10403-1-0-0СБ для ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОДЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 09:0023.12.2020 09:0023.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048250Дата и время вскрытия заявок Поставка листового нержавеющего проката для изготовления Конической реторты АВ-7 черт. 10403-1-0-0СБ для ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОДЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового нержавеющего проката для изготовления Конической реторты АВ-7 черт. 10403-1-0-0СБ для ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
75 620,00 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка ТМЦ осуществляется на ПАО «Уралхиммаш» по адресу: 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33, DDP Екатеринбург, силами и за счёт ПоставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
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Документация лота
Кол-во: 75620
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