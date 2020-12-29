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    Главная / Торги / запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки уплотнительных материалов AB0001486

    запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки уплотнительных материалов AB0001486

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816186Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительные материалы214019, РФ, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный пр., 10Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816186

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AB0001486

    Наименование закупки

    запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки уплотнительных материалов AB0001486

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 16:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_о_ЗП_АВ0001486_.docx

    Проект_Договора_поставки_типов._.doc

    Техническое_задание_АВ0001486.doc

    Форма___3_коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара___ЛОТ___1.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 55-61-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.demianov@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демьянов Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    214019, РФ, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный пр., 10

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уплотнительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816186Подведение итогов не позднее Уплотнительные материалы214019, РФ, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный пр., 10

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уплотнительные материалы

    Начальная цена

    219 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных их пластика"

    Кол-во: 1.00000

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