Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание медицинских услуг на футбольном стадионе

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказания услуг – в соответствии с договором. Услуги оказываются по графику работы спортивного врача, согласованному с «Заказчиком» (Приложение № 1). Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Начало оказания услуг – 01 января 2021г. Окончание оказания услуг – 31.12.2021г. Оплата оказанных услуг осуществляется «Заказчиком» ежемесячно в течении срока действия настоящего договора в размере ______ (______) рублей, НДС не облагается (подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ) (за исключением периодов отпуска и болезни спортивного врача), и производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнителем, не позднее последнего рабочего дня месяца, отчетного периода предоставляются документы, подтверждающее оказание услуг (акт приема-передачи оказанных услуг, счет, счет-фактура). Указанные документы предоставляются заказчику в 2-х экземплярах, один из которых после подписания со стороны Заказчика, возвращается Исполнителю в течении 5 дней с момента получения документов у Исполнителя. По соглашению сторон, оплата может производится в форме предоплаты, на основании счета, выставленного Исполнителем, с последующим предоставлением документов, подтверждающих оказание услуг. Окончательный расчет за выполнение медицинских услуг по договору должен производиться не позднее 15 декабря 2021 года по счету, выставленному «Исполнителем» до 10 декабря 2021 года.