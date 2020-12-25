Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание медицинских услуг на футбольном стадионе

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание медицинских услуг на футбольном стадионе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816131Дата и время окончания срока приема заявок «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816131

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание медицинских услуг на футбольном стадионе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 16:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ОЗК_неМСП_587_СК_мед.услуги_дек2020.docx

    Проект_договора_Спортивный_врач_2021.docx

    Приложение_А_к_Изв.587_СК___Заявка_участника.doc

    Приложение_к_Приказу_4___Типовая_документация_ОЗК_общая.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816131Дата и время окончания срока приема заявок «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816131Дата и время вскрытия заявок «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 20:0030.12.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816131Подведение итогов не позднее «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)

    Начальная цена

    1 171 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 130.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оказания услуг – в соответствии с договором. Услуги оказываются по графику работы спортивного врача, согласованному с «Заказчиком» (Приложение № 1). Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Начало оказания услуг – 01 января 2021г. Окончание оказания услуг – 31.12.2021г. Оплата оказанных услуг осуществляется «Заказчиком» ежемесячно в течении срока действия настоящего договора в размере ______ (______) рублей, НДС не облагается (подп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ) (за исключением периодов отпуска и болезни спортивного врача), и производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнителем, не позднее последнего рабочего дня месяца, отчетного периода предоставляются документы, подтверждающее оказание услуг (акт приема-передачи оказанных услуг, счет, счет-фактура). Указанные документы предоставляются заказчику в 2-х экземплярах, один из которых после подписания со стороны Заказчика, возвращается Исполнителю в течении 5 дней с момента получения документов у Исполнителя. По соглашению сторон, оплата может производится в форме предоплаты, на основании счета, выставленного Исполнителем, с последующим предоставлением документов, подтверждающих оказание услуг. Окончательный расчет за выполнение медицинских услуг по договору должен производиться не позднее 15 декабря 2021 года по счету, выставленному «Исполнителем» до 10 декабря 2021 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    86.10.15

    Услуги больниц прочие, оказываемые врачами

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083227
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Кирова, ул.Черкесская)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594000
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    36 163 682
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211064920
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта капитального строительства (Златоуст)
    Выполнение работ по строительству подземных, наземных, надземных газопроводов давлением до 1,2...
    591233
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    16 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211083270
    Поставка сварочных электродов на участок Куччугуй-Кюегюлюр
    Поставка сварочных электродов на участок Куччугуй-Кюегюлюр
    593980
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 03:00(GMT+03:00)
    579 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211083259
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    Поставка лицензии ГРАНД-Смета
    594007
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    255 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083238
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Ленина, ул.Свободы)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    40 387 073
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083303
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Понежева)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    7 642 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056291
    МИ №521/МИ - Люки полимерные для нужд филиала "Карельский" (D22P100929)
    МИ №521/МИ - Люки полимерные для нужд филиала "Карельский" (D22P100929)
    589838
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    449 388
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Маркетинговые исследования № 32211083251
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район, КБР (ул. Жамборова)
    Выполнение работ по реконструкции газораспределительной системы с.п. Кахун, Урванский район,...
    594009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    34 554 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кабардино-Балкарская республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить