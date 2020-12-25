www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009816131
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание медицинских услуг на футбольном стадионе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 16:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-96-64
Факс
+7 812 363-96-64
Адрес электронной почты
tender@dsszrc.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПОДВЯЗНИКОВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 08:00 GMT +325.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816131Дата и время окончания срока приема заявок «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 08:0025.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816131Дата и время вскрытия заявок «Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет спортивного врача для оказания медицинских услуг на футбольном стадионе (далее Объект)
Начальная цена
1 171 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Услуги оказываются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны дом 130.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
86.10.15
86.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.