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    Главная / Торги / Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 06:5928.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. ТуймазыУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 16:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Проект_договора_поставки_СУГ_карты_.docx

    Извещение_521_2020_12.docx

    Документация_521_2020_12.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Техническое_задание_521_2020_12.docx

    Ценовое_предложение__Форма_2__521_2020_12.xlsx

    Итоговый_протокол_521_2020_12.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 09:0030.12.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816019Подведение итогов не позднее Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. ТуймазыУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сжиженного углеродного газа (далее – СУГ) имеющихся на авто газозаправочных станциях (далее – АГЗС) Поставщика для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Туймазы

    Начальная цена

    1 118 970,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    19.20.3

    Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие, кроме газа горючего природного

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823077/name/5fec1674f36222.74666684

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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