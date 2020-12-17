Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей.

    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2020 11:5926.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816460Дата и время окончания срока приема заявок Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №11 (Новороссийск)КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009816460

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    195-18/2020

    Наименование закупки

    Отбор организации для выполнения работ (оказания услуг) по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 16:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_195_18_2020.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    V.Ahmedov@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрушенко Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динской район)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динской район)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динской район)

    Начальная цена

    146 556,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__1_Ф.1_Динской_район.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 2

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №1 (Динская)

    Начальная цена

    72 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__2_Ф.1_Динская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 3

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Ейск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Ейск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Ейск)

    Начальная цена

    35 712,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__3_Ф.2_Ейск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 4

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Старощербиновская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Старощербиновская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №2 (Старощербиновская)

    Начальная цена

    37 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__4_Ф.2_Щербиновка.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 5

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (Белая Глина)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (Белая Глина)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (Белая Глина)

    Начальная цена

    25 920,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__5_Ф.3_Белая_Глина.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 6

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (п. Центральный) (ЦРБ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (п. Центральный) (ЦРБ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (п. Центральный) (ЦРБ)

    Начальная цена

    11 220,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__6_Ф.3_Центральный.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 7

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (ст. Успенская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (ст. Успенская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №3 (ст. Успенская)

    Начальная цена

    13 176,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__7_Ф.3_Успенская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 8

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Выселки, Выселковский р-н)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Выселки, Выселковский р-н)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Выселки, Выселковский р-н)

    Начальная цена

    138 801,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__8_Ф.4_Выселки.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 9

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновск)

    Начальная цена

    79 638,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__9_Ф.4_Кореновск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 10

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновский р-н)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновский р-н)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №4 (Кореновский р-н)

    Начальная цена

    82 665,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__10_Ф.4_Кореновский_р_н.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 11

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Гулькевичи)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Гулькевичи)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Гулькевичи)

    Начальная цена

    14 824,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__11_Ф.5_Гулькевичи.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 12

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Кропоткин)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Кропоткин)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Кропоткин)

    Начальная цена

    8 769,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__12_Ф.5_Кропоткин.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 13

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Тбилисская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Тбилисская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №5 (Тбилисская)

    Начальная цена

    13 084,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__13_Ф.5_Тбилисская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 14

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Курганинск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Курганинск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Курганинск)

    Начальная цена

    35 370,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__14_Ф.7_Курганинск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 15

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Новокубанск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Новокубанск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №7 (Новокубанск)

    Начальная цена

    75 642,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__15_Ф.7_Новокубанск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 16

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №8 (Мостовской)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №8 (Мостовской)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №8 (Мостовской)

    Начальная цена

    37 464,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__16_Ф.8_Мостовской.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 17

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Горячий Ключ)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Горячий Ключ)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Горячий Ключ)

    Начальная цена

    77 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__17_Ф.9._Горячий_Ключ.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 18

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченск)

    Начальная цена

    93 120,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__18_Ф.9_Белореченск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 19

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченский р-н)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченский р-н)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №9 (Белореченский р-н)

    Начальная цена

    13 176,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__19_Ф.9_Белореченский_р_н.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 20

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №10 (Туапсе)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №10 (Туапсе)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №10 (Туапсе)

    Начальная цена

    43 368,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__20_Ф.10_Туапсе.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 21

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №11 (Новороссийск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №11 (Новороссийск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №11 (Новороссийск)

    Начальная цена

    61 020,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__21_Ф.11_Новороссийск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 22

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Калининская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Калининская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Калининская)

    Начальная цена

    65 208,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__22_Ф.14_Калининский_р_н.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 23

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Марьянская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Марьянская) Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Марьянская)

    Начальная цена

    11 052,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__23_Ф.14_Марьянская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 24

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Полтавская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Полтавская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №14 (Полтавская)

    Начальная цена

    159 276,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__24_Ф.14_Полтавская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 25

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Ленингадская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Ленингадская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Ленингадская)

    Начальная цена

    44 352,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__25_Ф.15_Ленинградская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 26

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Староминская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Староминская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №15 (Староминская)

    Начальная цена

    57 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__26_Ф.15_Староминская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 27

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №16 (Брюховецкая)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №16 (Брюховецкая)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №16 (Брюховецкая)

    Начальная цена

    65 472,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86

    Услуги в области здравоохранения

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__27_Ф.16_Брюховецкая.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 28

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Приморско-Ахтарск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Приморско-Ахтарск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Приморско-Ахтарск)

    Начальная цена

    51 954,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__28_Ф.17_Приморско_Ахтарск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 29

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Тимашевск)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Тимашевск)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №17 (Тимашевск)

    Начальная цена

    115 560,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__29_Ф.17_Тимашевск.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Лот 30

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №19 (Кущевская)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816460Подведение итогов не позднее Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №19 (Кущевская)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуга по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей Филиал №19 (Кущевская)

    Начальная цена

    93 434,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прилагаемой закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Лот__30_Ф.19_Кущевская.docx

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СГ СЕВЕР
    Закупка у единственного поставщика № 31908334550
    Услуги медицинские
    Услуги медицинские
    272222
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка у единственного поставщика
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    122 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    БВК
    Запрос предложений № 32110294194
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на проведение периодического медосмотра
    Запрос предложений в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения...
    486547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.05.2021 15:00(GMT+03:00)
    1 020 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № ГП930776
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО «Биробиджаноблгаз».
    Оказание услуги по обязательному периодическому медицинскому осмотру работников АО...
    248028
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.07.2019 06:29(GMT+03:00)
    250 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить