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    Главная / Торги / Металлоконструкции - 53 позиции

    Металлоконструкции - 53 позиции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048238Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции - 53 позицииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048238

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-555

    Наименование закупки

    Металлоконструкции - 53 позиции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Документация.7z

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ__МТР_.docx

    ГП048238.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлоконструкции - 53 позиции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048238Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции - 53 позицииМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 12:0030.01.2021 12:0030.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048238Подведение итогов не позднее Металлоконструкции - 53 позицииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 12:0030.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048238Подведение итогов не позднее Металлоконструкции - 53 позицииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлоконструкции - 53 позиции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823750/name/5fec74cbcee655.06440822

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МК оголовка Ог1"

    Кол-во: 54

    "Позиция 2"

    "МК оголовка Ог2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "МК оголовка Ог3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "МК оголовка Ог4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 5"

    "МК ростверка Рм-1.1, Рм-1.2, Рм-1.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "МК ростверка Рм-1.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "МК ростверка Рм-2.1, Рм-2.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "МК ростверка Рм-3.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "МК стойка Ст1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "МК ростверка Рм-3.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "МК ростверка Рм5.1, Рм5.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "МК стойка Ст2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "МК ростверка Рм6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "МК стойка Ст3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "МК ростверка Рм-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "МК ростверка Рм-1, Рм-1н"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "МК ростверка Рм-2.1, Рм-2.2"

    Кол-во: 34

    "Позиция 18"

    "МК ростверка Рм-3.1, Рм-3.1н, Рм-3.2, Рм-3.2н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "МК ростверка Рм-4, Рм-4н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "МК балки Б1 L=1400мм из швеллера 20У ГОСТ 8240-97 С345-5 ГОСТ 27772-2015 с окраской эпоксид 300мкм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "МК балки Б2 L=2100мм из швеллера 20У ГОСТ 8240-97 С345-5 ГОСТ 27772-2015 с окраской эпоксид 300мкм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "МК оголовка Ог1"

    Кол-во: 54

    "Позиция 23"

    "МК оголовка Ог2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "МК оголовка Ог3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "МК оголовка Ог4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 26"

    "МК ростверка Рм-1.1, Рм-1.2, Рм-1.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "МК ростверка Рм-1.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "МК ростверка Рм-2.1, Рм-2.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "МК ростверка Рм-3.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "МК стойка Ст1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "МК ростверка Рм-3.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "МК ростверка Рм5.1, Рм5.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "МК стойка Ст2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "МК ростверка Рм6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "МК стойка Ст3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "МК ростверка Рм-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "МК оголовка Ог1"

    Кол-во: 54

    "Позиция 38"

    "МК оголовка Ог2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "МК оголовка Ог3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "МК оголовка Ог4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 41"

    "МК ростверка Рм-1.1, Рм-1.2, Рм-1.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "МК ростверка Рм-1.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "МК ростверка Рм-2.1, Рм-2.2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "МК ростверка Рм-3.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "МК стойка Ст1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "МК ростверка Рм-3.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "МК ростверка Рм5.1, Рм5.2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "МК стойка Ст2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "МК ростверка Рм6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "МК стойка Ст3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "МК ростверка Рм-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "МК оголовка Св1"

    Кол-во: 130

    "Позиция 53"

    "МК оголовка Св2"

    Кол-во: 33

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