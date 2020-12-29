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    Главная / Торги / Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048235Дата и время окончания срока приема заявок Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048235

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП010040_Ремонт_электродвигателя.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 16:00 GMT +329.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048235Дата и время окончания срока приема заявок Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048235Дата и время вскрытия заявок Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048235Подведение итогов не позднее Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048235Подведение итогов не позднее Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.110

    Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт

    Классификатор ОКВЭД2

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/856522/name/60374bcf352dc5.30056712

    25.02.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эл.двигатель 630кВТ/1000 об/мин Эл.двигатель ДА304-450 630кВТ/1000 об/мин Электродвигатель асихронный ДАЗО4-450У-6МУ1 N=630кВ…"

    Кол-во: 1

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