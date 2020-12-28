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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-361-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-361-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009816079

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-361-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__03_361_2020_Редакция.rar

    Перечень_внесенных_изменений_03_361_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 250-26-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    degtyarev@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дегтярев Дмитрий Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, Бутурлиновка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, Бутурлиновка

    Начальная цена

    17 554 834,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 2

    Сжиженный газ и ПБТ – Эртиль

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ – Эртиль

    Начальная цена

    3 550 972,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 3

    Сжиженный газ и ПБТ – Кантемировка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ – Кантемировка

    Начальная цена

    3 845 081,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 4

    Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); Грибановка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); Грибановка

    Начальная цена

    7 258 717,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 5

    Сжиженный газ и ПБТ– Подгоренский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Подгоренский

    Начальная цена

    3 988 472,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 6

    Сжиженный газ и ПБТ– Калач

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Калач

    Начальная цена

    5 263 107,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 7

    Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, Семилуки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, Семилуки

    Начальная цена

    46 648 218,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 8

    Сжиженный газ и ПБТ– Воробьевка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Воробьевка

    Начальная цена

    3 900 185,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 9

    Сжиженный газ и ПБТ– Анна

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Анна

    Начальная цена

    6 489 650,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 10

    Сжиженный газ и ПБТ– Нижнедевицк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Нижнедевицк

    Начальная цена

    3 005 351,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 11

    Сжиженный газ и ПБТ– Терновка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Терновка

    Начальная цена

    3 376 223,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 12

    Сжиженный газ и ПБТ– Ольховатка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Ольховатка

    Начальная цена

    2 488 638,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 13

    Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, Хохольский

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, Хохольский

    Начальная цена

    21 098 584,91

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

    Лот 14

    Сжиженный газ и ПБТ– Борисоглебск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сжиженный газ и ПБТ– Борисоглебск

    Начальная цена

    927 541,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    06.2

    Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии

    Классификатор ОКВЭД2

    06.2

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во:

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