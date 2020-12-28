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Номер извещения
32009816079
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 03-361-2020 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 16:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 250-26-70
Факс
--
Адрес электронной почты
degtyarev@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дегтярев Дмитрий Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
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Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, Бутурлиновка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, БутурлиновкаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Моторное топливо (ГАЗ - ПБТ) – Бобров, Новохоперск, Петропавловка, Поворино, Бутурлиновка
Начальная цена
17 554 834,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ – Эртиль
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – ЭртильВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ – Эртиль
Начальная цена
3 550 972,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ – Кантемировка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ – КантемировкаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ – Кантемировка
Начальная цена
3 845 081,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); Грибановка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); ГрибановкаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– В.Мамон, Лиски (Давыдовка); Грибановка
Начальная цена
7 258 717,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Подгоренский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ПодгоренскийВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Подгоренский
Начальная цена
3 988 472,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Калач
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– КалачВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Калач
Начальная цена
5 263 107,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, Семилуки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, СемилукиВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Лиски, Воронеж, ПМЗ, Павловск, Таловая, В.Хава, Каменка, Автотранс, Рамонь, Богучар, Острогожск, Новая Усмань, Семилуки
Начальная цена
46 648 218,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Воробьевка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ВоробьевкаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Воробьевка
Начальная цена
3 900 185,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Анна
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– АннаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Анна
Начальная цена
6 489 650,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Нижнедевицк
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– НижнедевицкВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Нижнедевицк
Начальная цена
3 005 351,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Терновка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ТерновкаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Терновка
Начальная цена
3 376 223,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Ольховатка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– ОльховаткаВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Ольховатка
Начальная цена
2 488 638,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, Хохольский
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, ХохольскийВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Россошь, Репьевка, Нововоронеж, Панино, Хохольский
Начальная цена
21 098 584,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
Сжиженный газ и ПБТ– Борисоглебск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 16:20 GMT +328.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009816079Дата и время окончания срока приема заявок Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 16:2028.12.2020 16:2028.12.2020 16:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009816079Дата и время вскрытия заявок Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 17:0030.12.2020 17:0030.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009816079Подведение итогов не позднее Сжиженный газ и ПБТ– БорисоглебскВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сжиженный газ и ПБТ– Борисоглебск
Начальная цена
927 541,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедуры
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации процедурыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
06.2
06.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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