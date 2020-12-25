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Номер извещения
32009815861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1112
Факс
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Адрес электронной почты
materialsupport@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хаустова Мария Игоревна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815861Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables
Начальная цена
93 000,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ/ Under TT
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8 / Для нерезидентов: согласно договору EXW или FCA или FOB / For residents: DDP Russia, Moscow region, Khimki, SVO, terminal F, checkpoint no. 8/ For non-residents: according to the contract EXW or FCA or FOBРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
20.59
20.59
Документация лота
Кол-во: 348
Кол-во: 3000
Кол-во: 1600
Кол-во: 400
Кол-во: 700
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