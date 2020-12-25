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    Главная / Торги / Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815861

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предложение делать оферты (ПДО)/ Solicitation to offer (STO) Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ПДО_Документация__с_переводом_1206_2020_2.docx

    32009815861_1.pdf

    32009815861__2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1112

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    materialsupport@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хаустова Мария Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815861Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815861Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815861Подведение итогов не позднее Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumablesМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических расходных материалов/ Delivery of consumables

    Начальная цена

    93 000,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ/ Under TT

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Для резидентов: DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F, КПП №8 / Для нерезидентов: согласно договору EXW или FCA или FOB / For residents: DDP Russia, Moscow region, Khimki, SVO, terminal F, checkpoint no. 8/ For non-residents: according to the contract EXW or FCA or FOBРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: указать минимально возможный, но не более 14 календарных дней после размещения заказа. / Delivery time: minimal, but no more than 14 calendar days after placing of purchase order. Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    20.59

    Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823767/name/5fec7775890e16.68174355

    30.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823783/name/5fec7a06116af4.77915307

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "398FR"

    Кол-во: 348

    "Позиция 2"

    "H0NEYBEE60"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 3"

    "P0LYKEN108FR"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 4"

    "PUR0GENE"

    Кол-во: 400

    "Позиция 5"

    "SUPERBEE300LF"

    Кол-во: 700

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