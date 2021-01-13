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    Главная / Торги / 440/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка термокомпенсационных материалов

    440/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка термокомпенсационных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 15:3013.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    440/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП

    Наименование закупки

    440/17.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Поставка термокомпенсационных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговое исследование для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление.pdf

    Документация_о_закупке_МИ_СМСП.rar

    Продление.pdf

    Акт____Вн_074_01_510__от_20.01.2021_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-46-84

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    19mta@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миключёва Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 15:30 GMT +313.01.2021 15:3013.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 06:0014.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815710Дата и время вскрытия заявок Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867Салават

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 12:0005.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815710Подведение итогов не позднее Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 12:0005.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815710Подведение итогов не позднее Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термокомпенсационных материалов, лот 4867

    Начальная цена

    559 275,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НСТЭЦ
    Все закупки и тендеры НСТЭЦ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -

    Классификатор ОКПД2

    27.32.1

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831246/name/600808470191b7.27796505

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования"

    Кол-во: 43236.00000

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    Регион:
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