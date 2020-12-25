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Номер извещения
32009815550
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
18.12.2020 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Почтовый адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Контактный телефон
+7 343 369-29-86 доб. 152
Факс
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Адрес электронной почты
kuo@irro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокерин Е. Е.
Место рассмотрения предложений
620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009815550Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815550Подведение итогов не позднее Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815550Подведение итогов не позднее Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных
Начальная цена
3 429 583,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уральский федеральный округ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.33 г. Екатеринбург, ул. Академическая, д.16 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корп. 4 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ ДПО СО ИРО
Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО
Адрес местонахождения
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Отсутствуют
Документация лота
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