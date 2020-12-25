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    Главная / Торги / Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных

    Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 08:0025.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815550Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815550

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Дата публикации

    18.12.2020 09:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Котировки_251220___1_.pdf

    Котировки_251220___1_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Юридический адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Почтовый адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Контактный телефон

    +7 343 369-29-86 доб. 152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuo@irro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сокерин Е. Е.

    Место рассмотрения предложений

    620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009815550Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 15:0025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815550Подведение итогов не позднее Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 15:0025.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815550Подведение итогов не позднее Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по технической поддержке оборудования системы межсетевого взаимодействия и сети передачи данных

    Начальная цена

    3 429 583,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Уральский федеральный округ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.33 г. Екатеринбург, ул. Академическая, д.16 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, корп. 4 г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71 г. Нижний Тагил, пр. Мира, 31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ ДПО СО ИРО
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Адрес местонахождения

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818569/name/5fe5ade9f314f7.01776642

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818573/name/5fe5ae49865757.64236403

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

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