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    Главная / Торги / Поставка оборудования для СКС

    Поставка оборудования для СКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.02.2021 18:0011.02.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для СКССанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП048214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0054580-362-2020

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для СКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    17.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЦР

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Киевская, 5, корп. 4,

    Контактный телефон

    +7 812 448-24-01

    Адрес электронной почты

    Loginova.KG@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинова Кристина Георгиевна

    Место рассмотрения заявок

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для СКС

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.02.2021 18:00 GMT +311.02.2021 18:0011.02.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048214Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для СКССанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка оборудования для СКС

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