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    Главная / Торги / Подшипник (см.прикрепленный файл)

    Подшипник (см.прикрепленный файл)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048217Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник (см.прикрепленный файл)Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048217

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подшипник (см.прикрепленный файл)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Подшипник.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    3439-39-52-27

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ShishmintsevaAV@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишминцева Анастасия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подшипник (см.прикрепленный файл)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 07:00 GMT +325.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048217Дата и время окончания срока приема заявок Подшипник (см.прикрепленный файл)Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048217Дата и время вскрытия заявок Подшипник (см.прикрепленный файл)Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 07:3025.12.2020 07:3025.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048217Подведение итогов не позднее Подшипник (см.прикрепленный файл)Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 07:3025.12.2020 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048217Подведение итогов не позднее Подшипник (см.прикрепленный файл)Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подшипник (см.прикрепленный файл)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В пределах Свердловской, Челябинской областей-самовывоз, остальное транспортными компаниями за счет поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению);
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    28.15.1

    Подшипники шариковые или роликовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник (см.прикрепленный файл)"

    Кол-во: 1

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    Москва
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