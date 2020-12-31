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    Главная / Торги / Поставка водонагревателей газовых

    Поставка водонагревателей газовых

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.12.2020 07:0031.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815701Дата и время окончания срока приема заявок Поставка водонагревателей газовыхУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815701

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка водонагревателей газовых

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 15:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    _ЗП_СМП__Форма_описания_поставляемого_товара__Форма_1_.xlsx

    Приложение_2___ТЗ_648_2020_12.xlsx

    _ЗП_СМП.__Ценовое_предложение__Форма_6_.xlsx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1___Проект_договора__по_заявкам_.docx

    Документация_648_2020_12_РЕДАКЦИЯ_1.docx

    изв_о_внесении_изм.pdf

    Извещение_648_2020_12_РЕДАКЦИЯ_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка водонагревателей газовых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815701Подведение итогов не позднее Поставка водонагревателей газовыхУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка водонагревателей газовых

    Начальная цена

    3 593 944,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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