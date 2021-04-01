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Номер извещения
ГП048219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 15:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Почтовый адрес
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
Контактный телефон
+7 365 652-85-08
Факс
+7 978 857-18-85
Адрес электронной почты
lyusinnn@sodaplant.ru
Ф.И.О. контактного лица
Люсин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноперекопск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.04.2021 16:00 GMT +301.04.2021 16:0001.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048219Дата и время окончания срока приема заявок Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск
Дата и время вскрытия заявок
01.04.2021 16:0001.04.2021 16:0001.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048219Дата и время вскрытия заявок Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск
Подведение итогов не позднее
01.05.2021 16:0001.05.2021 16:0001.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048219Подведение итогов не позднее Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100
Начальная цена
8 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем потребления среднемесячный 5000 т. с возможностью корректировки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ж/д реквизиты АО "СЗ": ст. Красноперекопск КЖД, код станции-869501, код получателя- 4159.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1
05
05.10.1
Документация лота
Кол-во: 5000
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