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    Главная / Торги / Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100

    Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2021 16:0001.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048219Дата и время окончания срока приема заявок Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    Технические_требования_к_антрациту.doc

    ГП048219уголь.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Закупки и тендеры Уголь

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.04.2021 16:00 GMT +301.04.2021 16:0001.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048219Дата и время окончания срока приема заявок Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    01.04.2021 16:0001.04.2021 16:0001.04.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048219Дата и время вскрытия заявок Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    01.05.2021 16:0001.05.2021 16:0001.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048219Подведение итогов не позднее Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.05.202101.05.2021 16:0001.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048219Подведение итогов не позднее Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100

    Начальная цена

    8 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем потребления среднемесячный 5000 т. с возможностью корректировки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ж/д реквизиты АО "СЗ": ст. Красноперекопск КЖД, код станции-869501, код получателя- 4159.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки товара на склад в течение 14 банковских дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    05

    Уголь

    Классификатор ОКВЭД2

    05.10.1

    Добыча угля и антрацита

    Документация лота

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1001413/name/610b853db000c2.99048221

    05.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголь АО 25-50 (70), АКО 25-100"

    Кол-во: 5000

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