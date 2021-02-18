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Номер извещения
ГП048206
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1109
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Aleksandr.Murashov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мурашов Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.02.2021 08:00 GMT +318.02.2021 08:0018.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048206Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.02.2021 08:0018.02.2021 08:0018.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048206Дата и время вскрытия заявок Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации; 1.2. Свидетельства о государственной регистрации; 1.3. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1.4. Приказ о назначении руководителя; 1.5. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.6. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; 1.7. Копию карточек образцов подписей руководителей; 1.8. Решение об избрании(назначении) руководителя организации; 1.9. Копия паспорта руководителя; 1.10. Документ, подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); 1.11. Расчёт страховых взносов; 1.12. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату за 2020. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок поставки оборудования. 5. Условия оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
F
Документация лота
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