Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации; 1.2. Свидетельства о государственной регистрации; 1.3. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1.4. Приказ о назначении руководителя; 1.5. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.6. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; 1.7. Копию карточек образцов подписей руководителей; 1.8. Решение об избрании(назначении) руководителя организации; 1.9. Копия паспорта руководителя; 1.10. Документ, подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); 1.11. Расчёт страховых взносов; 1.12. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату за 2020. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок поставки оборудования. 5. Условия оплаты.