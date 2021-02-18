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    Главная / Торги / Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)

    Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2021 08:0018.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048206Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048206

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_приобретение_мобильного_модуля_FEIN_GIMS_75__2_шт._.pdf

    ГП048206_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1109

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Murashov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашов Александр Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.02.2021 08:00 GMT +318.02.2021 08:0018.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048206Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    18.02.2021 08:0018.02.2021 08:0018.02.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048206Дата и время вскрытия заявок Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 14:0031.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048206Подведение итогов не позднее Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение мобильного модуля FEIN GIMS 75 (2 шт.)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации; 1.2. Свидетельства о государственной регистрации; 1.3. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 1.4. Приказ о назначении руководителя; 1.5. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.6. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; 1.7. Копию карточек образцов подписей руководителей; 1.8. Решение об избрании(назначении) руководителя организации; 1.9. Копия паспорта руководителя; 1.10. Документ, подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); 1.11. Расчёт страховых взносов; 1.12. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату за 2020. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок поставки оборудования. 5. Условия оплаты.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: без аванса, по факту поставки оборудования в течении 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/972192/name/60dea665be29f2.13734963

    02.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка"

    Кол-во:

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