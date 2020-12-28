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Номер извещения
ГП048218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-2800 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 15:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
Почтовый адрес
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
Контактный телефон
+7 351 799-57-56
Факс
Адрес электронной почты
mkt-asdm@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Онученко Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048218Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048218Дата и время вскрытия заявок Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048218Подведение итогов не позднее Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048218Подведение итогов не позднее Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПФ МКТ-АСДМ
Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ
Адрес местонахождения
454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606
28.41.22.130
28.41.21.120
28.41.21.110
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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