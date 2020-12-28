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    Главная / Торги / Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-2800 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).

    Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-2800 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048218Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-2800 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    2.rar

    Форма_предложения__анкета.docx

    1.rar

    ГП048218_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма МКТ-АСДМ
    Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ

    Юридический адрес

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Почтовый адрес

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Контактный телефон

    +7 351 799-57-56

    Факс

    Адрес электронной почты

    mkt-asdm@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онученко Олег Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048218Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048218Дата и время вскрытия заявок Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048218Подведение итогов не позднее Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048218Подведение итогов не позднее Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная реализация станочного парка (б\у): Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000); Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами; Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в.; Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в.; Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в/; Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в; Станок долбежный 7А420; Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в.; Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045; Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НПФ МКТ-АСДМ
    Все закупки и тендеры НПФ МКТ-АСДМ

    Адрес местонахождения

    454091, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Кирова, 159, офис 1606

    Классификатор ОКПД2

    28.41.22.130

    Станки фрезерные металлорежущие

    28.41.21.120

    Станки токарные металлорежущие с числовым программным управлением

    28.41.21.110

    Станки токарные металлорежущие без числового программного управления

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824702/name/5ffbe789035d00.53950768

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка компрессорная винтовая переносная ДЭН-30Ш № 1841 2007 г.в. с рессиверами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Станок токарно-винторезный 16К62 (РМЦ 1000)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Станок токарно-винторезный 1К62 1963 г.в."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Станок токарно-винторезный модель 16К20 № 4373 1990 г.в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Станок токарно-карусельный модель 1516Ф1 № 243 1998 г.в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Станок горизонтально-фрезерный 6Р82 1995 г.в."

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Станок токарно-винторезный 165 РМЦ-5000 модель 1М65 № 2370 1995 г.в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Станок долбежный 7А420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Станок наждачный модель ТШ400 1965 г.в."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Станок сверлильный модель DM-16 № 100300045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Станок радиально-сверлильный Z3050x16/1 (КНР)"

    Кол-во: 1

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