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    Главная / Торги / Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)

    Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048210Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАОПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048210

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЦ-0086-20-ГМ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_о_завершении_закупки_СППК.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Инструкция.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___ТФД_ЗНДХ_1.6_Договор.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Пр._1_ТФД_ЗНДХ_1.6.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___ПР._2_ТФД_ЗНДХ_1.6.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Пр._3_ТФД_ЗНДХ_1.6.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Пр._4_ТФД_ЗНДХ_1.6.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Пр._5_ТФД_ЗНДХ_1.6.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Пр._6_ТФД_ЗНДХ_1.6.doc

    ЗЦ_0086_20_ГМ___ТЗ.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___Форма_КП.docx

    ЗЦ_0086_20_ГМ___ВНД_общества_для_ПО_от_03.12.2020_compressed.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 228-01-40 доб. 1690

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    VMakeev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макеев Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    ЦАО

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048210Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАО

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048210Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАО

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 18:0028.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048210Подведение итогов не позднее Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАО

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.141

    Клапаны предохранительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836994/name/601265516aa195.35038927

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) "

    Кол-во:

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