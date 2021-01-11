www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048210
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 228-01-40 доб. 1690
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
VMakeev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макеев Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
ЦАО
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 11:00 GMT +311.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048210Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАО
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048210Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК) ЦАО
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по входному контролю, ремонту, испытанию стальных пружинных предохранительных клапанов (СППК)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
28.14.11.141
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.