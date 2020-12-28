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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП048730
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление права использования программ для ЭВМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
21.12.2020 19:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
Почтовый адрес
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
Контактный телефон
495 доб.4195101
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@rusgasshelf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Житников Максим Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление права использования программ для ЭВМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048730Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программ для ЭВММосква
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048730Дата и время вскрытия заявок Предоставление права использования программ для ЭВММосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление права использования программ для ЭВМ
Начальная цена
2 051 602,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«РУСГАЗШЕЛЬФ»
Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
46.51.10.120
46.51.1
46.51.1
Документация лота
Кол-во: 1
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