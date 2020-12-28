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    Главная / Торги / Предоставление права использования программ для ЭВМ

    Предоставление права использования программ для ЭВМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048730Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программ для ЭВММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048730

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    28.12.20-ОЗЦ

    Наименование закупки

    Предоставление права использования программ для ЭВМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    21.12.2020 19:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_15.01_ПО.docx

    Извещение_об_изменении_срока_подведения_итогов_22.01_ПО.docx

    Извещение_ОЗЦ_ПО__лицензии.docx

    выписка_из_протокола_ПО_итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление права использования программ для ЭВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 11:00 GMT +328.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048730Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление права использования программ для ЭВММосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 11:0028.12.2020 11:0028.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048730Дата и время вскрытия заявок Предоставление права использования программ для ЭВММосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048730Подведение итогов не позднее Предоставление права использования программ для ЭВММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление права использования программ для ЭВМ

    Начальная цена

    2 051 602,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    46.51.10.120

    Услуги по оптовой торговле программным обеспечением

    46.51.1

    Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830404/name/6006b73977d071.72221359

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление права использования программ для ЭВМ"

    Кол-во: 1

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