www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009815678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка канцтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
17.12.2020 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
Почтовый адрес
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
Контактный телефон
+7 4862 20-12-53
Факс
Адрес электронной почты
D.Titova@orelregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Диана Не
Место рассмотрения предложений
Орёл
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцтоваров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцтоваров
Начальная цена
1 080 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
Адрес местонахождения
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
17.23.13.199
17.23
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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