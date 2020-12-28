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    Главная / Торги / Поставка канцтоваров

    Поставка канцтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 15:5928.12.2020 15:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815678Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцтоваровОрёлПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815678

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1___Проект_дог._поставк_.doc

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_3___Методика_анализа.docx

    Приложение_к_Форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    Документация_ОМИ_15_2020.docx

    Извещение_МИ_15_2020_РГК_Орел.doc

    32009815678_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ

    Юридический адрес

    302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30

    Почтовый адрес

    302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30

    Контактный телефон

    +7 4862 20-12-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    D.Titova@orelregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Диана Не

    Место рассмотрения предложений

    Орёл

    Закупки и тендеры Орловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815678Подведение итогов не позднее Поставка канцтоваровОрёл

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцтоваров

    Начальная цена

    1 080 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ

    Адрес местонахождения

    302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824304/name/5fed9c2c9e89d0.64443613

    31.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 1.00000

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