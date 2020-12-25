Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

"Позиция 1" "Система вентилируемого фасада в составе - наружная облицовка из профилированного листа С10-1000-0,6 С245-4 Ц1Ц1 с заводским полимерным покрытием RAL 7004 ГОСТ 24045-2016; крепеж элементов облицовки между собой; подсистема навески облицовки на конструкцию здания. По комплекту чертежей 0055-3.1.1.18.854-AR"

"Позиция 2" "Комплект стенового покрытия из трехслойных стеновых панелей с утеплителем из минеральной ваты-120мм по черт.0055-3.1.1.18.854-AR лист 1,4,9,10,12 включая элементы проходки трубопроводов в стеновых панелях, нащельники, все элементы креплений комплекта между собой и все элементы креплений комплекта к конструкции здания, фасонные элементы возможно принять в соответствии с тех.каталогом производителем сэндвич-панелей, для применения в районе с сейсмичностью 7 баллов, RAL7047, RAL5015."

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