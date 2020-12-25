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    Главная / Торги / Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

    Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048223Дата и время окончания срока приема заявок Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплектаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048223

    Уникальный номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-553

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-553

    Наименование закупки

    Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ__МТР_.docx

    Форма_КП.xlsx

    191224_Типовая_форма_договора_поставки.ПС..doc

    Документация.7z

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 15:30 GMT +325.12.2020 15:3025.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048223Дата и время окончания срока приема заявок Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплектаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 12:0030.01.2021 12:0030.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048223Подведение итогов не позднее Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплектаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 12:0030.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048223Подведение итогов не позднее Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплектаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сэндвич панели и система вентилируемого фасада - 3 комплекта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.169

    Панели трехслойные типа "сэндвич" с обшивками из стального холоднокатаного тонкого листа и утеплителем, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система вентилируемого фасада в составе - наружная облицовка из профилированного листа С10-1000-0,6 С245-4 Ц1Ц1 с заводским полимерным покрытием RAL 7004 ГОСТ 24045-2016; крепеж элементов облицовки между собой; подсистема навески облицовки на конструкцию здания. По комплекту чертежей 0055-3.1.1.18.854-AR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект стенового покрытия из трехслойных стеновых панелей с утеплителем из минеральной ваты-120мм по черт.0055-3.1.1.18.854-AR лист 1,4,9,10,12 включая элементы проходки трубопроводов в стеновых панелях, нащельники, все элементы креплений комплекта между собой и все элементы креплений комплекта к конструкции здания, фасонные элементы возможно принять в соответствии с тех.каталогом производителем сэндвич-панелей, для применения в районе с сейсмичностью 7 баллов, RAL7047, RAL5015."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект кровельного покрытия из трехслойных кровельных панелей типа "сендвич" 180 мм по черт. 0055- 3.1.1.18.854- AR лист 1, 4, 10, 11 включая элементы проходки трубопроводов в кровельных панелях, нащельники в кровельных сендвич панелях, для применения в районе с сейсмичностью 7 баллов, RAL5015."

    Кол-во: 1

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