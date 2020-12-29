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    Главная / Торги / Услуга единого телефонного номера 8-800

    Услуга единого телефонного номера 8-800

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815400Дата и время окончания срока приема заявок Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815400

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуга единого телефонного номера 8-800

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Техническое_задание.docx

    _Договор_возмездного_оказания_услуг__типовой__разовый_8800.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    Форма_для_расчета_цены_за_единицу_предмета_закупки.XLSX

    Извещение_о_проведении_запроса_предложений.DOCX

    Документация.DOCX

    Итоговый_протокол___32009815400_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Юридический адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    Почтовый адрес

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Контактный телефон

    +7 4942 49-72-41

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    BaranovaAV@gas-44.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Анна Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 13:00 GMT +329.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815400Дата и время окончания срока приема заявок Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 13:0029.12.2020 13:0029.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815400Дата и время вскрытия заявок Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815400Подведение итогов не позднее Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815400Подведение итогов не позднее Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 9, каб. 503

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги местной (городской и сельской) телефонной связи

    Начальная цена

    1 151 997,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА

    Адрес местонахождения

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9,

    156005, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ, Г КОСТРОМА, УЛ КУЗНЕЦКАЯ, 9

    Классификатор ОКПД2

    61.10

    Услуги телекоммуникационные проводные

    Классификатор ОКВЭД2

    61.10

    Деятельность в области связи на базе проводных технологий

    Документация лота

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    17.12.2020

    Форма_для_расчета_цены_за_единицу_предмета_закупки.XLSX

    17.12.2020

    _Техническое_задание.docx

    17.12.2020

    Извещение_о_проведении_запроса_предложений.DOCX

    17.12.2020

    _Договор_возмездного_оказания_услуг__типовой__разовый_8800.docx

    17.12.2020

    Документация.DOCX

    17.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823644/name/5fec64aecb6620.47173559

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области связи на базе проводных технологий"

    Кол-во:

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    Регион:
    Томская область
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