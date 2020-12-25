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    Главная / Торги / Фасонного металлопроката

    Фасонного металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048202Дата и время окончания срока приема заявок Фасонного металлопрокатаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048202

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    954

    Наименование закупки

    Фасонного металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048202_протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.doc

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-94

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фасонного металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048202Дата и время окончания срока приема заявок Фасонного металлопрокатаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 15:0015.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048202Подведение итогов не позднее Фасонного металлопрокатаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048202Подведение итогов не позднее Фасонного металлопрокатаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фасонного металлопроката

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/865038/name/60473bd1627fe4.08090706

    09.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛИСТ ТОНК.; ОК360В4-IV-СТ3СП5-св; ГОСТ 16523-97; 2; ГОСТ 19903-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Уголок 100х63х8-В ГОСТ 8510-86 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 3"

    "Уголок 63Х40Х5 ГОСТ 8510-86 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 4"

    "Уголок 63х40х6-В ГОСТ 8510-86/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 5"

    "Уголок 63Х63Х5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 6"

    "Уголок 75х50х6-В ГОСТ 8510-86 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 7"

    "Уголок B-35Х35Х4 ГОСТ 8509-93/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 8"

    "Уголок B-63Х63Х6 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 9"

    "Уголок В 25x25x4 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 10"

    "Уголок В 45x45x4 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 11"

    "Уголок В 45x45x5 ГОСТ 8509-93/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 12"

    "Уголок В 80x80x8 ГОСТ 8509-93/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 13"

    "Уголок В 90Х70Х4-Б ГОСТ19772-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 14"

    "Уголок В-100x100x10 ГОСТ 8509-93/09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 15"

    "Уголок В-125x125x10 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 16"

    "Уголок В-125x125x8 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 17"

    "Уголок В-32x32x4 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 18"

    "Уголок В-50x50x5 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 19"

    "Уголок В-50Х50Х3-Б ГОСТ 19771-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 20"

    "Уголок В-75x75x8 ГОСТ 8509-93 /09Г2С-14 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 21"

    "Швеллер 100Х50Х4 ГОСТ 8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 22"

    "Швеллер В 10П ГОСТ 8240-97/345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 23"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 24"

    "Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 25"

    "Швеллер 30П ГОСТ 8240-97 / 345-09Г2С-12-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Швеллер 40У-В ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 27"

    "Швеллер 6,5У ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 28"

    "Швеллер 8П ГОСТ 8240-97/345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 29"

    "Швеллер В 100х50х5-Б ГОСТ 8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 30"

    "Швеллер В 120Х60Х4-Б ГОСТ 8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 31"

    "Швеллер В 12У ГОСТ 8240-97/345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 32"

    "Швеллер В 160х60х4-Б ГОСТ 8278-83/345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 33"

    "Швеллер В 160Х80Х4-Б ГОСТ8278-83/345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 34"

    "Швеллер В 16П ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Швеллер В 250Х60Х4-Б ГОСТ8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 36"

    "Швеллер В 80х60х4-Б ГОСТ 8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Швеллер В 80х60х6-Б ГОСТ 8278-83 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Швеллер В 8У ГОСТ 8240-97 /345-09Г2С-14-св ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.1

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