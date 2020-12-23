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    Главная / Торги / Оказание почтовых (курьерских) услуг для Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год

    Оказание почтовых (курьерских) услуг для Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:5923.12.2020 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815364Дата и время окончания срока приема заявок Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерскиеПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание почтовых (курьерских) услуг для Пермского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    17.12.2020 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_171_2020_МИ.docx

    Извещение_171_2020_МИ.doc

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение__3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_ред.1.docx

    Приложение_2___Техническая_часть.doc

    Протокол_итоговый_171_2020_МИ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Юридический адрес

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    Почтовый адрес

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Контактный телефон

    +7 342 218-11-83

    Факс

    +7 342 248-24-01

    Адрес электронной почты

    zakupki@ugaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Газиев Артем Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815364Подведение итогов не позднее Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерскиеПермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Начальная цена

    380 192,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ

    Адрес местонахождения

    614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,

    614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43

    Классификатор ОКПД2

    53.2

    Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

    Классификатор ОКВЭД2

    53.2

    Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819692/name/5fe95d39181e98.59254707

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность"

    Кол-во: 1.00000

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