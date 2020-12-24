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    Главная / Торги / закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

    закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048199Дата и время окончания срока приема заявок закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048199

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12 доб. 23520

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    tupikov.eb@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тупиков Евгений Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 10:00 GMT +324.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048199Дата и время окончания срока приема заявок закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048199Дата и время вскрытия заявок закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 13:0028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048199Подведение итогов не позднее закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 13:0028.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048199Подведение итогов не позднее закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, МО «г. Набережные Челны», г. Набережные Челны, Промкомзона, между проездом №IV и проездом II.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - В стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения. - в комплект поставки включить сертификаты на использованные материалы и паспорт изделия. - срок изготовления и поставки не более 30 (тридцать) рабочих дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    25.11.22.192

    Опоры из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молниеотвод НФГ-16,0(100)-3 "

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Закладная деталь фундамента ЗЫ-36/4/К400-3,0-б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Кронштейн с молниеприемником 1.К1-1,2-1,0-30/-П(206)-ц"

    Кол-во: 3

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