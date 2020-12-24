закупка материалов для наружного освещения на объектах ООО "НОВАТЭК-АЗК".

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости, осуществляется Покупателем в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - В стоимость оборудования должна быть включена доставка и разгрузка в месте назначения. - в комплект поставки включить сертификаты на использованные материалы и паспорт изделия. - срок изготовления и поставки не более 30 (тридцать) рабочих дней.