Порядок определения победителя

Организатор оставляет за собой право не размещать итоговый протокол на электронной площадке, а также признать Процедуру не состоявшейся без размещения разъяснений, а также в любое время вправе отказаться от проведения Процедуры или продлить её срок без размещения разъяснений Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них