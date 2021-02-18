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    Главная / Торги / Энергетическое оборудования: агрегат турбодетандерный ТДА-6000 Т6.10-00.00.000 в количестве 4 шт., теплообменник-подогреватель природного газа КВ 3166-01с ответными фланцами в количестве 6 шт., турбогенератор Т-6-2-ЗУ3.1/6,3кВ/ в количестве 6 шт.

    Энергетическое оборудования: агрегат турбодетандерный ТДА-6000 Т6.10-00.00.000 в количестве 4 шт., теплообменник-подогреватель природного газа КВ 3166-01с ответными фланцами в количестве 6 шт., турбогенератор Т-6-2-ЗУ3.1/6,3кВ/ в количестве 6 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2021 16:0018.02.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048229Дата и время окончания срока приема заявок Энергетическое оборудования: агрегат турбодетандерный ТДА-6000 Т6.10-00.00.000 в количестве 4 шт., теплообменник-подогреватель природного газа КВ 3166-01с ответными фланцами в количестве 6 шт., турбогенератор Т-6-2-ЗУ3.1/6,3кВ/ в количестве 6 шт.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Энергетическое оборудования: агрегат турбодетандерный ТДА-6000 Т6.10-00.00.000 в количестве 4 шт., теплообменник-подогреватель природного газа КВ 3166-01с ответными фланцами в количестве 6 шт., турбогенератор Т-6-2-ЗУ3.1/6,3кВ/ в количестве 6 шт.

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Россия, Московская область г. Лобня.

    Номер извещения

    ГП048229

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ ТНС ЭНЕРГО

    Предмет договора

    Энергетическое оборудования: агрегат турбодетандерный ТДА-6000 Т6.10-00.00.000 в количестве 4 шт., теплообменник-подогреватель природного газа КВ 3166-01с ответными фланцами в количестве 6 шт., турбогенератор Т-6-2-ЗУ3.1/6,3кВ/ в количестве 6 шт.

    Начальная цена

    15000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    17-12-2020 15:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГРУППА КОМПАНИЙ ТНС ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1

    Контактный телефон

    +49 52872 484 3 доб. 416

    Адрес электронной почты

    n.ilin@tns-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николай Владимирович Ильин

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Николай Владимирович Ильин

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    n.ilin@tns-e.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 287-24-84

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    127006, Российская Федерация, Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Организатор оставляет за собой право не размещать итоговый протокол на электронной площадке, а также признать Процедуру не состоявшейся без размещения разъяснений, а также в любое время вправе отказаться от проведения Процедуры или продлить её срок без размещения разъяснений Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Извещением к процедуре

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По договоренности

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Новое оборудование

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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