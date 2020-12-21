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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП048203
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос коммерческих предложений на поставку Светильников светодиодных (для формирования начальной максимальной цены договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос коммерческих предложений
Дата публикации
17.12.2020 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-68-84
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
tatyana.lagunina@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагунина Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос КП на поставку Светильников светодиодных
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос КП на поставку Светильников светодиодных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с заданием на закупку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
27.40.39.113
Документация лота
Кол-во: 10
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