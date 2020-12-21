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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений на поставку Светильников светодиодных (для формирования начальной максимальной цены договора)

    Запрос коммерческих предложений на поставку Светильников светодиодных (для формирования начальной максимальной цены договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос КП на поставку Светильников светодиодныхКоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048203

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/299

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений на поставку Светильников светодиодных (для формирования начальной максимальной цены договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос коммерческих предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Задание_на_закупку.doc

    Запрос_коммерческого_предложения__171_3_299_от_17.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-68-84

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    tatyana.lagunina@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лагунина Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос КП на поставку Светильников светодиодных

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048203Подведение итогов не позднее Запрос КП на поставку Светильников светодиодныхКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос КП на поставку Светильников светодиодных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с заданием на закупку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с заданием на закупку

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    27.40.39.113

    Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Запрос коммерческого предложения №171-3_299 от 17.12.2020

    17.12.2020

    Задание на закупку

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник светодиодный типа ФСД 128 (НКГД.44 1467.395)"

    Кол-во: 10

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