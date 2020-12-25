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    Главная / Торги / Запрос предложений на закупку металлопроката марки 45-ДК1 ГОСТ 1577-93 в объеме 126,6 тонн.

    Запрос предложений на закупку металлопроката марки 45-ДК1 ГОСТ 1577-93 в объеме 126,6 тонн.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048208Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещенияКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048208

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на закупку металлопроката марки 45-ДК1 ГОСТ 1577-93 в объеме 126,6 тонн.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048208_second_parts_protocol.rtf

    Извещение_45_ДК1.docx

    Договор__Общество_Покупатель___закупка_.doc

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Приложение__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарницкая Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно извещения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:00 GMT +325.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048208Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещенияКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 11:0025.12.2020 11:0025.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048208Дата и время вскрытия заявок Согласно извещенияКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048208Подведение итогов не позднее Согласно извещенияКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048208Подведение итогов не позднее Согласно извещенияКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно извещения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    24.10.31.000

    Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849652/name/602a3f6b5b2140.65250473

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "45-ДК1 ГОСТ 1577-93 в объеме 126,6 тонн."

    Кол-во:

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    Регион:
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