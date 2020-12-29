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Номер извещения
ГП048215
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 216989165496282
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
vcherny@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышев Вадим Александрович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048215Дата и время окончания срока приема заявок Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048215Дата и время вскрытия заявок Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048215Подведение итогов не позднее Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подбор и поставка конденсатоотводчиков (4 шт.) для компрессоров в г. Тула
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, пр-кт Ленина, 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.13.32.120
Документация лота
Кол-во:
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