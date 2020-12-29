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    Главная / Торги / Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула

    Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048215Дата и время окончания срока приема заявок Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048215

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048215_second_parts_protocol.rtf

    11.12.20_Тула_запрос_конденсатоотводчиков_.doc

    ФОРМА_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 216989165496282

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    vcherny@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышев Вадим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 15:00 GMT +329.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048215Дата и время окончания срока приема заявок Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 15:0029.12.2020 15:0029.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048215Дата и время вскрытия заявок Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 17:0029.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048215Подведение итогов не позднее Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 17:0029.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048215Подведение итогов не позднее Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. ТулаБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Подбор и поставка конденсатоотводчиков для компрессоров в г. Тула

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подбор и поставка конденсатоотводчиков (4 шт.) для компрессоров в г. Тула

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-кт Ленина, 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP, минимальный аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844543/name/6020efdfb3c534.82431838

    08.02.2021

    11.12.20_Тула_запрос_конденсатоотводчиков_.doc

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "согласно закупочной процедуры"

    Кол-во:

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