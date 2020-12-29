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Номер извещения
32009815276
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара (ГСМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Почтовый адрес
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
Контактный телефон
+7 87937 2-57-43
Факс
Адрес электронной почты
kislovodskgorgaz@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Касеев Владимир Викторович
Место рассмотрения предложений
Кисловодск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка топлива моторного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 11:59 GMT +329.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива моторногоКисловодск
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815276Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива моторногоКисловодск
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815276Подведение итогов не позднее Поставка топлива моторногоКисловодск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива моторного
Начальная цена
1 553 369,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5
19.20.2
19.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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