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    Главная / Торги / Поставка товара (ГСМ)

    Поставка товара (ГСМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива моторногоКисловодскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815276

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (ГСМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_04_2020.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_04_2020.docx

    Проект_договора_04_2020.docx

    ТЗ_Топливо_04_2020.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Почтовый адрес

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Контактный телефон

    +7 87937 2-57-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    kislovodskgorgaz@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Касеев Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Кисловодск

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива моторного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 11:59 GMT +329.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815276Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива моторногоКисловодск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009815276Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива моторногоКисловодск

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 12:0030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815276Подведение итогов не позднее Поставка топлива моторногоКисловодск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815276Подведение итогов не позднее Поставка топлива моторногоКисловодск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива моторного

    Начальная цена

    1 553 369,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО КИСЛОВОДСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    357703, Российская Федерация, Ставропольский край, Кисловодск, Нелюбина, 5

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823448/name/5fec4c8179ae72.22875077

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.00000

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