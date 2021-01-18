Предмет договора

право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ»: - по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 200 603,86 руб. основного долга, 9 148,63 руб. дополнительного вознаграждения, 16 276,94 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы; - по Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 636 600 руб. основного долга, 9 658,62 руб. дополнительного вознаграждения, 17 184,30 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы. Права требования по акцессорным обязательствам: - права требования по Договору поручительства №40-2016/ДП от 28.11.2016 и Договору поручительства №41-2016/ДП от 28.11.2016 к Фирсову Е.В. – поручителю по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 и Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016, установленные Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 19.03.2018 по делу №2-1577/2018 о взыскании с Фирсова Е.В. задолженности 3 205 592,25руб. и 24227,96руб. госпошлины; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3933/2019 от 30.10.2019, к Федякову Григорию Викторовичу и Золотареву Сергею Викторовичу о взыскании солидарно материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 133,93руб.; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3431/2018 от 28.10.2018, к Тафинцеву Павлу Владимировичу о возмещении материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 134,00руб. Итого общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб.