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    Главная / Торги / открытый аукцион с подачей предложения о цене договора по уступке прав требований на повышение в электронной форме. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ». Общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб. Собственник: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35

    открытый аукцион с подачей предложения о цене договора по уступке прав требований на повышение в электронной форме. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ». Общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб. Собственник: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048222Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ»: - по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 200 603,86 руб. основного долга, 9 148,63 руб. дополнительного вознаграждения, 16 276,94 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы; - по Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 636 600 руб. основного долга, 9 658,62 руб. дополнительного вознаграждения, 17 184,30 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы. Права требования по акцессорным обязательствам: - права требования по Договору поручительства №40-2016/ДП от 28.11.2016 и Договору поручительства №41-2016/ДП от 28.11.2016 к Фирсову Е.В. – поручителю по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 и Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016, установленные Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 19.03.2018 по делу №2-1577/2018 о взыскании с Фирсова Е.В. задолженности 3 205 592,25руб. и 24227,96руб. госпошлины; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3933/2019 от 30.10.2019, к Федякову Григорию Викторовичу и Золотареву Сергею Викторовичу о взыскании солидарно материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 133,93руб.; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3431/2018 от 28.10.2018, к Тафинцеву Павлу Владимировичу о возмещении материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 134,00руб. Итого общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    открытый аукцион с подачей предложения о цене договора по уступке прав требований на повышение в электронной форме. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ». Общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб. Собственник: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    в соответствии с извещением

    Номер извещения

    ГП048222

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ»: - по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 200 603,86 руб. основного долга, 9 148,63 руб. дополнительного вознаграждения, 16 276,94 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы; - по Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 636 600 руб. основного долга, 9 658,62 руб. дополнительного вознаграждения, 17 184,30 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы. Права требования по акцессорным обязательствам: - права требования по Договору поручительства №40-2016/ДП от 28.11.2016 и Договору поручительства №41-2016/ДП от 28.11.2016 к Фирсову Е.В. – поручителю по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 и Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016, установленные Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 19.03.2018 по делу №2-1577/2018 о взыскании с Фирсова Е.В. задолженности 3 205 592,25руб. и 24227,96руб. госпошлины; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3933/2019 от 30.10.2019, к Федякову Григорию Викторовичу и Золотареву Сергею Викторовичу о взыскании солидарно материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 133,93руб.; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3431/2018 от 28.10.2018, к Тафинцеву Павлу Владимировичу о возмещении материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 134,00руб. Итого общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб.

    Начальная цена

    1480000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    74000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    17-12-2020 15:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    20.01.2021 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    DOC001.pdf

    Извещение.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    в соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    81900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Лаврухин Илья Николаевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    bogachev_ov@tkbbank.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 797-32-15 доб. 2841

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    109147, Г МОСКВА, УЛ ВОРОНЦОВСКАЯ, 27/35,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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