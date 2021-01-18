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Наименование процедуры
открытый аукцион с подачей предложения о цене договора по уступке прав требований на повышение в электронной форме. Предмет аукциона в электронной форме: право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ». Общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб. Собственник: ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО, 109147, г.Москва, ул.Воронцовская, д. 27/35
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
в соответствии с извещением
Номер извещения
ГП048222
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
право заключения договора по уступке прав требований (заключение договора цессии): Права требования ТКБ БАНК ПАО к ООО «КХПХ»: - по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 200 603,86 руб. основного долга, 9 148,63 руб. дополнительного вознаграждения, 16 276,94 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы; - по Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016 в размере 1 636 600 руб. основного долга, 9 658,62 руб. дополнительного вознаграждения, 17 184,30 руб. пени за несвоевременную уплату гаранту выплаченной бенефициару денежной суммы. Права требования по акцессорным обязательствам: - права требования по Договору поручительства №40-2016/ДП от 28.11.2016 и Договору поручительства №41-2016/ДП от 28.11.2016 к Фирсову Е.В. – поручителю по Договору о выдаче банковской гарантий №40-2016/Г от 28.11.2016 и Договору о выдаче банковской гарантий №41-2016/Г от 28.11.2016, установленные Решением Ленинского районного суда г. Воронежа от 19.03.2018 по делу №2-1577/2018 о взыскании с Фирсова Е.В. задолженности 3 205 592,25руб. и 24227,96руб. госпошлины; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3933/2019 от 30.10.2019, к Федякову Григорию Викторовичу и Золотареву Сергею Викторовичу о взыскании солидарно материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 133,93руб.; - права требования, установленные Решением Старооскольского городского суда по делу №2-3431/2018 от 28.10.2018, к Тафинцеву Павлу Владимировичу о возмещении материального ущерба причинённый преступлением 3 186 785руб. и расходов по оплате государственной пошлины 24 134,00руб. Итого общая сумма уступаемых обязательств: 2 961 968,24 руб.
Начальная цена
1480000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
74000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
17-12-2020 15:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.01.2021 18:00
Дата и время проведения
20.01.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
в соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
81900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Лаврухин Илья Николаевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
bogachev_ov@tkbbank.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 797-32-15 доб. 2841
Адрес местонахождения продавца/инициатора
109147, Г МОСКВА, УЛ ВОРОНЦОВСКАЯ, 27/35,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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