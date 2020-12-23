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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл., 042

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл., 042

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048193Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048193

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    042

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл., 042

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    ДОГОВОР_транспортной_экспедиции_типовой__июль_2020_.doc

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП048193_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаптева Людмила Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 11:00 GMT +323.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048193Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 11:0023.12.2020 11:0023.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048193Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048193Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    49.41

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819462/name/5fe6dd0ac5e202.66624707

    26.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЭУ по доставке груза ПАО Уралмашзавод по маршруту: Россия, г. Екатеринбург - Республика Казахстан, пос. Ушкулун, Баянаульский район, Павлодарская обл."

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    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
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