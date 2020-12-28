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Номер извещения
ГП048194
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
17.12.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-88
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Anton.Apenyshev@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Апёнышев Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048194Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048194Дата и время вскрытия заявок Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048194Подведение итогов не позднее Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048194Подведение итогов не позднее Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
09.10.11.140
Документация лота
Кол-во: 1
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