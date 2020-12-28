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    Главная / Торги / Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений

    Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048194Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048194

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    17.12.2020 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет_закупочной_документации.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-58-88

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Anton.Apenyshev@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Апёнышев Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048194Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048194Дата и время вскрытия заявок Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048194Подведение итогов не позднее Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048194Подведение итогов не позднее Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторожденийТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    09.10.11.140

    Услуги геолого-разведочные, связанные с добычей нефти и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Пакет_закупочной_документации.rar

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение геолого-технологических исследований и газового каротажа при строительстве эксплуатационных скважин Восточно-Таркосалинского и Юмантыльского месторождений"

    Кол-во: 1

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