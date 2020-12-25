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    Главная / Торги / Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.

    Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048192Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП048192

    Наименование закупки

    Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048192_second_parts_protocol.rtf

    Тех.задание_на_балансировку_2021.docx

    Ведомость_обьема_балансировка_до_1500.xlsx

    Ведомость_обьема_балансировка_свыше_1500.xlsx

    Договор_подряда_на_2021_год.docx

    Приложение_к_договору__Соглашение_об_ЭДО_2020_.docx

    Приложение_по_ЦП_023.docx

    Анкета_участника.xlsx

    Перечень_документов_для_участия_в_торгах.docx

    Документация_к_торгам.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    351 доб.725-49-85

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    TatyanaLitvinenko@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048192Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 09:0029.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048192Подведение итогов не позднее Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 09:0029.01.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048192Подведение итогов не позднее Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по динамической балансировке вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха в 2021 году. Частота вращения до 1500 об/мин и свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования. Срок выполнения работ: январь 2021г-декабрь 2021г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Челябинская область, город Челябинск, промзона ПАО "ЧМК", ул. Морская 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течение 90 календарных дней после подписания акта выполненных работ. 1. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 30 календарных дней с даты его предоставления; 2. Обязательное требование – подгрузка ценового предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 3. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается); 4. Для компаний-участников, не имевших договорных отношений с ООО "Мечел-Кокс", обязательна подгрузка документов строго по Перечню (прилагается); 5. По вопросам участия в закупочной процедуре можно обращаться для разъяснения по указанным в извещении и закупочной документации лицам. В том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений; 6. Обращаем Ваше внимание, что Запрос цен (предложений) не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и его проведение не регулируется статьями 447–449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура Запроса цен (предложений) также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057–1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура Запроса цен (предложений) не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 7. Срок заключения договора - 20 рабочих дней после утверждения протокола и предоставления договора на бумажном носителе. После заключения договора Организатор рассылает в Системе соответствующие уведомления, что является завершением процедуры в Системе. 8. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактные лица: Мартынов Виталий Владимирович, начальник отдела по корпоративной безопасности ООО "Мечел-Кокс"тел. 8 (351) 725-59-03, эл.почта: sos-mc@mechel.ru
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/840277/name/6018e67625bc36.40309279

    02.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Динамическая балансировка вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха. Частота вращения до 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования."

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Динамическая балансировка вращающегося агрегата на месте его установки, в условиях действующего цеха. Частота вращения свыше 1500 об/мин. Мощностью до 500 кВт. Цена за балансировку одной единицы оборудования."

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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