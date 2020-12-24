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    Главная / Торги / Поставка посыпного материала

    Поставка посыпного материала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка подсыпных материаловНижняя СалдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009815231

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка посыпного материала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    17.12.2020 14:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_по_запросу_котировок_посыпной_материал_СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Юридический адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    Почтовый адрес

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Контактный телефон

    +7 34345 3-61-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mail@niimashspace.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малкова Ксения Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижняя Салда

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка подсыпных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 13:0024.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815231Подведение итогов не позднее Поставка подсыпных материаловНижняя Салда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подсыпных материалов

    Начальная цена

    80 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИИМАШ
    Все закупки и тендеры АО НИИМАШ

    Адрес местонахождения

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72,

    624740, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г НИЖНЯЯ САЛДА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 72

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.190

    Пески природные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    08.12

    Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль техническая"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Песок речной мытый"

    Кол-во:

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