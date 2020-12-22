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Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ограждение кровли Ог1, ОГ2,ОГ3 по черт. 0055-3.1.1.09.851-AR лист1, 4. 6 в полном объеме с элементами крепления и метизами, включая снегозадержание. Цветовое решение согласно л.4. Все элементы, включая болты, должны быть горячеоцинкованы." Кол-во: 1

"Позиция 2" "Ограждение кровельное по черт. 0055-4.1.1.22.941-AR лист 1,8, 9, 10, 27 в полном объеме включая стойки, горизонтальные элементы, опорные элементы, элементы крепления, анкера, метизы, антикрозийное покрытие согласно РД. Цветовое решение согласно РД.(необходимо ключить в комплектную поставку кровли из панелей)" Кол-во: 72

"Позиция 3" "Ограждение кровли ОК1 (металлоконструкции). Комплект включает винты М6, не включает - шпильки HILTI HIT-V-R M8, капсулы HILTI HIT-HY-270." Кол-во: 1

"Позиция 4" "Лестница на кровлю (металлоконструкции). В комплекте элементы по ведомости элементов чертежа 0055-4.1.1.20.722-AS.DT-0002, фасонные элементы из оцинкованной стали, крепеж конструкций (болты М16)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Ограждение кровельное ОГ-1 по черт. 0055-3.1.1.18.854-AR лист 6 - 384 м.п. в комплекте со стойками, опорными элементами, горизонтальными элементами, снегозадержателями, элементами крепления, метизами в полном объеме. Антикорозийное покрытие и цвет (RAL1021) согласно требованию на л.4" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Ограждение кровельное ОГ-2 по черт. 0055-3.1.1.18.854-AR лист 6 - 84 м.п. в комплекте со стойками, опорными элементами, горизонтальными элементами, снегозадержателями, элементами крепления, метизами в полном объеме. Антикорозийное покрытие и цвет (RAL1021) согласно требованию на л.4" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Ограждение кровельное ОГ-3 по черт. 0055-3.1.1.18.854-AR лист 6 - 34,8 м.п. в комплекте со стойками, опорными элементами, горизонтальными элементами, снегозадержателями, элементами крепления, метизами в полном объеме. Антикорозийное покрытие и цвет (RAL1021) согласно требованию на л.4" Кол-во: 1