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Номер извещения
ГП048201
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлоконструкции - 8 позиций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлоконструкции - 8 позиций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 15:00 GMT +322.12.2020 15:0022.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048201Дата и время окончания срока приема заявок Металлоконструкции - 8 позиций Москва
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048201Подведение итогов не позднее Металлоконструкции - 8 позиций Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлоконструкции - 8 позиций
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
25.11.23.119
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 72
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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