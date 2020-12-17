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    Главная / Торги / Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности

    Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарьEurope/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815324Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815324

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    3/0144/АД2020/17122020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка у единственного поставщика

    Дата публикации

    17.12.2020 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3_0144.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Контактный телефон

    +7 34949 1-20-38 доб. 456

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.v.zolotova@achimdevelopment.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золотова Евгения Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202017.12.2020 17:0017.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815324Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обезвреживанию отходов III-IV класса опасности

    Начальная цена

    2 636 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно проекту договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекту договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Все закупки и тендеры АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Мирный, 1/1Б

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр.Мирный, 1/1Б

    Классификатор ОКПД2

    38.22

    Услуги по переработке и утилизации опасных отходов

    Классификатор ОКВЭД2

    38.22.1

    Обработка и утилизация радиоактивных отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация радиоактивных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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