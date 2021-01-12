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Номер извещения
32009815152
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
17.12.2020 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Почтовый адрес
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
Контактный телефон
+7 34145 6-58-96
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-bkz@vzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абубакарова Г Р
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.01.202112.01.2021 10:3012.01.2021 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009815152Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Подведение итогов не позднее
13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815152Подведение итогов не позднее Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815152Подведение итогов не позднее Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,
Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2
32.99.11.190
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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