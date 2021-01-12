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    Главная / Торги / Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011

    Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815152Дата и время окончания срока приема заявок Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009815152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    17.12.2020 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    3._ЗД_ЗК_головные_уборы_новая.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абубакарова Г Р

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    12.01.202112.01.2021 10:3012.01.2021 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009815152Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Подведение итогов не позднее

    13.01.2021 10:0013.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815152Подведение итогов не позднее Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.01.202113.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009815152Подведение итогов не позднее Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011 Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, Заводоуправление АО «Воткинский завод», отд. 112, каб.408

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка головных уборов в ассортименте согласно Прейскуранту (Приложение №1 к договору). Соответствие ТР ТС 019/2011

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.190

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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