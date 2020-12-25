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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815166Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»г. ОбьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32009815166

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    17.12.2020 14:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304

    Контактный телефон

    +7 383 319-10-12 доб. 321

    Адрес электронной почты

    Neustroeva.AL@nsk.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Неустроева А. Л.

    Место рассмотрения заявок

    г. Обь

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 06:00 GMT +325.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815166Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»г. Обь

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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