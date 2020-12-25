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Номер извещения
32009815166
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытый конкурентный отбор в электронной форме
Дата публикации
17.12.2020 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304
Почтовый адрес
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304
Контактный телефон
+7 383 319-10-12 доб. 321
Адрес электронной почты
Neustroeva.AL@nsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Неустроева А. Л.
Место рассмотрения заявок
г. Обь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 06:00 GMT +325.12.2020 06:0025.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009815166Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»г. Обь
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению экспертизы промышленной безопасности (продление срока службы) оборудования и сооружений на складе ГСМ АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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